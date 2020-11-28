ثورة داخل الزمالك.. الاستغناء عن كاسونجو وعودة أبو الفتوح وأحداد بفرمان من باتشيكو

قرر الجهاز الفني لنادي الزمالك، بقيادة جايمي باتشيكو، الاستغناء عن مهاجم الفريق كابونجو كاسونجو، وعرضه للبيع خلال الأيام القادمة.

وخسر الزمالك لقب دوري أبطال أفريقيا بعد الخسارة أمام الأهلي بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة، على ستاد القاهرة الدولي.

ووفقا لمصدر داخل الزمالك، فأن الجهاز الفني طلب بشكل رسمي بيع كاسونجو، وإعادة المغربي حميد أحداد، كما سيتم قيد التونسي حمزة المثلوثي الظهير الأيمن القادم من نادي الصفاقسي التونسي.

وأضاف المصدر، أن أحمد أبوالفتوح الظهير الأيسر سيعود مجددًا لقائمة الزمالك في الموسم الجديد، بعد نهاية إعارته لنادي سموحة، حيث سيتم قيده بشكل رسمي، في ظل أزمة الظهير الأيسر التي عاني منها الفريق الأبيض أمام الأهلي بعد إصابة عبدالله جمعة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

فيما يبدأ مسئولو الزمالك التحرك لضم لاعب خط وسط مدافع مع طارق حامد، كما يدرس باتشيكو الاستغناء عن بعض اللاعبين الآخرين مثل عمر السعيد وكريم أحمد “بامبو”.

ويبدو أن مسئولي الزمالك سيقومون بثورة داخل فريق الكرة، بعد الخسارة الصعبة التي تكبدها الفريق والسقوط أمام الأهلي في نهائي القرن، ليحصد المارد الأحمر لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه، ويفشل الزمالك في الوصول للبطولة السادسة.

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