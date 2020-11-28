شاهد فيديو ثنائية رياض محرز في مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي، والذي سجلهما مساء اليوم السبت 28 نوفمبر 2020 ضمن الجولة العاشرة من الدوري الانجليزي الممتاز.

وسجل نجم منتخب الجزائر “رياض محرز” الهدف الأول له في الدقيقة 6 من صافرة بداية المباراة التي استضافها ملعب طيران الاتحاد، بعد تلقيه تمريرة مذهلة في العمق الدفاعي لنادي بيرنلي من نجم منتخب بلجيكا “كيفين دي بروينه”.

وعاد محرز ليهدي بيب جوارديولا الهدف الثاني في الدقيقة 22 بمهارة فردية عالية، فبعد تسلمه تمريرة من كايل ووكر قام نجم الجزائر بسلسلة من المراوغات داخل منطقة الجزاء قبل التسديد بقوة بالقدم اليسرى في الزاوية البعيدة.

ورفع رياض محرز رصيد أهدافه إلى 3 أهداف مع مانشستر سيتي في الدوري الانجليزي الممتاز هذا الموسم بفضل هذه الثنائية، لينهي صيامه الطويل عن التسجيل، حيث سجل هدف يتيم هذا الموسم قبل مباراة اليوم، يرجع إلى نهاية شهر سبتمبر الماضي عندما أحرز هدفًا في خسارة مان سيتي أمام ليستر سيتي بنتيجة 2/5.

شاهد فيديو هدف رياض محرز اليوم