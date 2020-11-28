الحكم مصطفى غربال يتلقى تهنئة خاصة من الاتحاد الجزائري بعد نهائي القرن

هنأ الاتحاد الجزائري لكرة القدم حكام المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا التي انتهت بفوز الأهلي على الزمالك 2 / 1 في المواجهة المصرية الخالصة التي جمعت بينهما مساء أمس الجمعة على ملعب استاد القاهرة الدولي.
وأدار الجزائري مصطفى غربال، بمساعدة مواطنيه عبد الحق اتشعلي ومقران قوراري، المواجهة التي جمعت قطبي الكرة المصرية.
وذكر الاتحاد الجزائري في بيان نشره بموقعه الرسمي اليوم السبت أن الحكام الجزائريين أداروا النهائي الأفريقي بين الأهلي والزمالك بشكل مثير للإعجاب، وأنهم شرفوا سمعتهم، ومثلوا التحكيم الجزائري بأقتدار في أرقى مسابقات الأندية القارية.
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