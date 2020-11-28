على خطى الدوري الانجليزي.. رابطة الدوري الاسباني تفكر بعودة الجماهير

أكد رئيس رابطة الدوري الاسباني “خافيير تيباس” أن منظمته تهدف إلى السماح لثلاثة آلاف مشجع بالعودة إلى الملاعب والسير على خطى الدوري الانجليزي الممتاز.

وزعم تيباس، أن رابطة الدوري الاسباني ستجري محادثات مع الحكومة الإسبانية من أجل صياغة اتفاقية يمكن أن تشهد عودة الجماهير إلى الملاعب في جميع أنحاء البلاد.

ولم يُسمح للجماهير بحضور أي مباريات كبيرة في كرة القدم الإسبانية منذ التأجيل الأول للرياضة في جميع أنحاء أوروبا في مارس، عندما بدأ وباء فيروس كورونا في الانتشار في جميع أنحاء القارة.

ومع ذلك، تم السماح للجماهير بدخول الملاعب على أساس محدود في كرة القدم غير الاحترافية في بعض الملاعب، والآن هناك خطط لتوسيع الدخول المحدود إلى أعلى قسمين في إسبانيا، الدرجة الثانية والدرجة الأولى “الليجا”.

وقال رئيس رابطة الدوري خافيير تيباس لصحيفة World Football Submit : “سوف نتحدث مع الحكومة لإعادة 3000 شخص إلى الملاعب. هناك مناطق في إسبانيا مثل جزر الكناري أو بالياريس أو مدريد حيث هم بالفعل في وضع يسمح لهم باستيعاب المشجعين”.

وأضاف تيباس: “في الوقت الحالي، تريد الحكومة تشريعات لكل إسبانيا ولكن هذا غير ممكن”.

وتأتي هذه الأخبار في أعقاب التأكيد على أن كرة القدم الإنجليزية ستسمح بعودة محدودة للمشجعين إلى الرياضة، اعتمادًا على حالة المنطقة من “نظام المستوى” وفق انتشار الفيروس في جميع أنحاء البلاد، لكن من غير الواضح ما إذا كانت الحكومة الإسبانية ستوافق على عودة متقطعة مماثلة في الدوري الاسباني.

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