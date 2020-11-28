برايتون يفرض التعادل على ليفربول 

فرض برايتون التعادل على ضيفه حامل اللقب ليفربول 1-1، السبت ضمن المرحلة العاشرة من الدوري الإنكليزي الممتاز.

وسجل لليفربول البرتغالي ديوغو جوتا 60، فيما عادل لأصحاب الأرض الألماني باسكال غروز من ركلة جزاء 90+3.

وصار رصيد الريدز 21 نقطة في صدارة الترتيب بشكل مؤقت، فيما رفع برايتون رصيده إلى 10 نقاط، في المركز السادس عشر.

و أهدر الفرنسي نيل موباي ركلة جزاء بعد ثلث ساعة من البداية.

وصحيح أن ليفربول انفرد بريادة الترتيب، إلا أن توتنهام (20) سيكون قادرا على انتزاعها منه بحال فوزه الأحد على مضيفه وجاره تشيلسي الذي يملك 18 نقطة وينافس أيضاً على الصدارة.

وجاءت المباراة في توقيت صعب لليفربول المنقوص عددياً، بعد سقوطه على ملعبه في "أنفيلد" أمام أتالانتا الإيطالي (0-2) في دوري أبطال أوروبا، ليتأجل تأهله الى ثمن النهائي.

وشارك في مركز قلب الدفاع، لاعب الوسط البرازيلي فابينيو والشاب ناثانيال فيليبس، فيما نزل لاعب الوسط الياباني تاكومي مينامينو أساسيا وجلس المهاجم السنغالي ساديو مانيه على مقاعد البدلاء.

كما لعب المهاجم المصري محمد صلاح بعد تعافيه من فيروس كورونا المستجد، بعد أن غاب عن المرحلة السابقة التي فاز بها بثلاثية نظيفة على ليستر، وبدأ اساسيًا امام اتالانتا.

سيطر ليفربول على مطلع المباراة، لكن اول فرصة خطيرة كانت لبرايتون. لعب الفرنسي نيل موباي تمريرة جميلة في العمق للايرلندي الشاب آرون كونولي، سددها منفرداً من مسافة متوسطة خارج خشبات الحارس البرازيلي أليسون بيكر (10).

حصل بعدها كونولي على ركلة جزاء بعد خطأ من الويلزي الشاب نيكو وليامز، أهدرها موباي ارضية خارج اطار المرمى برغم ارتماء أليسون إلى الزاوية المعاكسة (20). والاسوأ من ذلك ان موباي خرج مصابا بعد ثوان من اهداره ركلة الجزاء.

والغى الحكم هدفاً لصلاح المنفرد، بعد تدخل من حكم الفيديو المساعد الذي ضبطه متسللا بفارق ميليمترات (34).

في الثاني، هيأ جوتا الكرة لنفسه بعد استلامها من صلاح على باب المنطقة فتلاعب بالدفاع واطلقها زاحفة مخادعة في شباك الحارس الاسترالي ماتيو راين مفتتحا التسجيل (60).

وسجل لاعب الوسط جوتا، القادم من ولفرهامبتون، ثامن أهدافه في آخر ثماني مباريات في مختلف المسابقات.

وبعد دخوله بدلاً من صلاح، الغى حكم الفيديو المساعد هدفا سجله السنغالي مانيه (84).

وللمرة الثالثة تدخل حكم الفيديو المساعد، وضد ليفربول، بعد ما ركل الاسكتلندي اندرو روبرتسون قدم داني ولبيك، ليحتسب ركلة جزاء سجلها غروس (90+3).