الامارات | بالفيديو: اشتباكات بين لاعبي الأهلي والزمالك بعد "نهائي القرن"

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو: اشتباكات بين لاعبي الأهلي والزمالك بعد "نهائي القرن" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خرجت المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم بين الاهلي والزمالك، أمس الجمعة، عن النص مع صافرة الحكم الجزائري مصطفى غربال معلنا فوز "الشياطين الحمر" 2-1، وتتويجه باللقب للمرة التاسعة وحرمان الزمالك من التتويج السادس.

وتداولت الجماهير ووسائل إعلام مصرية منها موقع بطولات عبر "تويتر" فيديو يظهر نشوب مشاجرة بين لاعب الزمالك الكونغولي كابونغو كاسونغو، ولاعب الأهلي المالي أليو بادجي ومحلل الفيديو بالجهاز الفني للأهلي، وسبقها عراك بين مهاجم الزمالك الدولي مصطفى محمد ولاعب الاهلي حسين الشحات اضطر معها الحكم لإشهار البطاقة الحمراء الى كليهما عقب انتهاء المواجهة.

وعكر مشهد العراك الأجواء التي سادت المباراة بدءا من اصطفاف اللاعبين وعناقهم مرورا بمجريات اللعب والاداء الفني والروح العالية بين الفريقين خلال المواجهة.

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