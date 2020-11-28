شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يتعاقد مع قائد منتخب جامايكا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري في التعاقد مع المدافع الدولي داميون لوي، قائد منتخب جامايكا، لمدة موسمين.
وتواجد اللاعب رفقة وكيل أعماله، بلال نظير، في الإسكندرية، وخضع للكشف الطبي الذي أثبت سلامته، ووقع على عقود انتقاله، بحضور رئيس النادي السكندري، محمد مصيلحي.
ولعب لوي البالغ من العمر 27 عامًا، لصالح فينيكس رايزينج الأمريكي وستارت النرويجي، كما شارك مع منتخب بلاده في آخر تجمع دولي.
وأشاد حسام حسن، المدير الفني للفريق، بقدرات اللاعب الجامايكي، وسرعة التعاقد معه من جانب مجلس الإدارة.
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