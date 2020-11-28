شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبحث عن صانع ألعاب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يدرس مسؤولو نادي الزمالك التعاقد مع صانع ألعاب من أجل ضمه للفريق في الموسم المقبل بعدما تأثر الفريق بغياب يوسف أوباما لاعب الوسط المهاجم خلال مواجهة النهائي الإفريقي.
ويدرس كل من فاروق جعفر وإسماعيل يوسف سيرا ذاتية لعدد من اللاعبين لترشيحهم.
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