شكرا لقرائتكم خبر عن المشروع القومي للمواهب يشارك في «مبادرة مصر أولاً لا للتعصب» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يشارك مشروع ستارز اوف إيجيبت المشروع القومي لاكتشاف المواهب في كرة القدم التابع لوزارة الشباب والرياضة في مبادرة مصر أولا لا للتعصب والتي أطلقها الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والأستاذ كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
يأتى ذلك في إطار حرص ستارز اوف ايجيبت التابعة لوزير الشباب والرياضة إلى نبذ التعصب والتأكيد على الالتزام بالروح الرياضية في المنظومة الرياضية.
وهتف اللاعبون المشاركون بالمشروع بعبارة مصر أولاً لا للتعصب التزاماً بقيم الرياضة، وإعلاء الروح الرياضية والتنافس الشريف بعيداً عن أي صورة من صور التعصب.
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الوضع في مصر
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اصابات
114,475
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تعافي
102,268
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وفيات
6,596
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