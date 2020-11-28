شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يصرف مكافآت دوري الأبطال قبل السوبر الأفريقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، صرف المكافآت المالية للجهاز الفنى واللاعبين قبل خوض مباراة السوبر الأفريقى. ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره نهضة بركان المغربي، الذي حصد لقب الكونفيدرالية، يوم 10 ديسمبر المقبل، في القاهرة على كأس السوبر الأفريقي. الوضع في مصر

اصابات 114,475

تعافي 102,268

وفيات 6,596

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