شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يجهز سموحة لمواجهة غزل المحلة في الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض الفريق الكروى الأول بنادى سموحة بقيادة احمد سامي، مواجهة ودية، امام فريق بيراميدز في السادسة من مساء «الأحد»، ضمن برنامج الإعداد المحدد استعداداً لإنطلاق الموسم الكروى الجديد.

ودخل سموحة، معسكر مغلق في القاهرة، بداية من الجمعة، وحتي الأربعاء القادم، ثم يغادر الفريق عائدا إلى الأسكندرية للإستعداد لمواجهتى الأولى في الموسم الجديد أمام غزل المحلة في الأسبوع الأول من مسابقة الدور.

ويخوض فريق سموحة تدريباته اليومية على فترتين خلال مسعكر القاهرة، بإستثناء يوم المباراة، حيث يخوض الفريق مرانه الصباحى ثم يخوض المباراة في المساء وذلك من أجل رفع معدل الليقاة البدنية للاعبين خاصة الصفقات الجديدة التي تأخرت في اللحاق ببداية فترة الإستعداد للموسم الجديد.