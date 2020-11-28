المقاولون يتقدم على أرتا سولار بطل جيبوتى بهدف في الدقيقة 18

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جدة - عمرو شويل سجل نادى المقاولون العرب، هدف التقدم لذئاب الجبل بشباك أرتا سولار بطل جيبوتى، فى الدقيقة 18 من عمر المباراة التى تجمع الفريقين على ملعب حسن جوليد بالعاصمة الجيبوتية، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 64 ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وذلك بعد استغلال كرة من رمية تماس من الجبهة اليمنى سددها لاعب المقاولون فى شباك الفريق الجيبوتى مباشرة معلناً تقدم المقاولون بهدف نظيف.
وشهدت انطلاقة المباراة وقوف الفريقين دقيقة حداد، على رحيل الأسطورة الأرجنتينية مارادونا، والذى ودع عالمنا قبل أيام بعد صراع مع المرض.
وكان المقاولون قد بدأ المباراة بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: محمود أبو السعود
رباعى خط الظهر: أمير عابد، فاروقا نور الدين، فادى نجاح، حسن الشامى.
خط الوسط: إبراهيم صلاح، محمد مجلى، محمد عصام، أحمد الشيمى، أحمد داوودا
الهجوم: سيف الدين الجزيرى.
ويتواجد على مقعد البدلاء كل من حسن شاهين، يوسف الجوهري، أحمد مصطفى، عبد الله ياسين، عبد الرحمن خالد «جبنة»، وسيم بن يحي، يوسف حسن.
ويقود المباراة تحكيميا طاقم اثيوبي مكون من ليما نيجيسي، ويعاونه تيميسين صامويل أتانجو وإيبيكال اليمايهو ديسالين، وحكم رابع بيروك كاساوين.
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