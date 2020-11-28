شكرا لقرائتكم ياسين مرعى يتعرض لحادث مرورى وطبيب المنتخب يسعفه بـ4 غرز في وجهه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعرض ياسين مرعى، مدافع الزمالك ومنتخب الشباب، لحادث سير مرورى، أدى إلى قيامه بإجراء عملية خياطة عبارة عن 4 غرز فى الوجه، وذلك من خلال الدكتور وليد منصور طبيب منتخب الشباب قبل بداية التدريب الخاص بالمنتخب الوطنى للشباب الذى يستعد لخوض فعاليات بطولة شمال إفريقيا، المقرر لها الشهر المقبل، فى تونس، والمؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 بموريتانيا.

وتعادل منتخب مصر للشباب تحت 20 عامًا، بقيادة ربيع ياسين، مؤخرا مع نادي السكة الحديد 2/2، في المباراة الودية التي أقيمت يوم الخميس الماضى، على استاد السكة الحديد.

وسجل أبو سريع ريعو، الهدف الأول للسكة،وتعادل محمد المغربي، لشباب الفراعنة، في منتصف الشوط الأول، وفي الشوط الثاني تقدم إسلام عفروتو للسكة، وقبل نهاية الشوط يسجل حسام أشرف هدف التعادل لمنتخب الشباب، من ركلة جزاء اثر عرقلة لعبد الغني محمد داخل منطقة الجزاء.

وحصل شباب الفراعنة على راحة أمس الجمعة، واستأنف المنتخب معسكره المغلق بتدريب سيقام مساء اليوم، السبت، على الملعب الفرعي لاستاد القاهرة، على صعيد متصل، اعتذر العربى بدر، لاعب فريق الكرة بالنادى الأهلى، للجهاز الفنى لمنتخب الشباب، بقيادة ربيع ياسين، قبل انطلاق مباراة شباب الفراعنة أمام السكة الحديد الودية، بسبب استخفاف اللاعب بمسحة فيروس كورونا واستنكر ربيع ياسين، طريقة اللاعب خلال الخضوع لمسحات كورونا، وقرر استبعاد العربى بدر من معسكر شباب الفراعنة، ليعترف اللاعب بخطأه ويقدم الاعتذار للجهاز الفنى بالكامل، قبل خوض المباراة ، ليصفح ياسين عن اللاعب، ويقرر ضمه للمعسكر مرة أخرى.

ويخوض منتخب الشباب، فعاليات بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لامم أفريقيا بموريتانيا خلال الفترة من 15 إلى 24 ديسمبر، بمشاركة تونس والجزائر والمغرب وليبيا.