شكرا لقرائتكم خبر عن انضمام دول جديدة إلى الاتحاد الدولي للرياضات الإلكترونية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقد الاتحاد الدولي للرياضات الإلكترونية جمعيته العمومية غير العادية برئاسة فلاد مارينيسكو رئيس الاتحاد وممثلي الدول الأعضاء في المنظمة الدولية، ومثّل الإمارات في الاجتماع المستشار سعيد علي الطاهر، أمين عام جمعية الإمارات للرياضات الإلكترونية.

ناقش الاجتماع عدداً من القضايا التي تهم مجتمع الرياضات الإلكترونية حول العالم، إذ تمت الموافقة على انضمام دول جديدة إلى الاتحاد الدولي للرياضات الإلكترونية واعتماد أعضاء عاملين وذلك ضمن مساعي الاتحاد الدولي للانضمام إلى الرابطة العالمية للاتحادات الرياضية الدولية GAISF في القريب العاجل، ما يسهم في نشر ثقافة الرياضات الإلكترونية وتطويرها بما يصب في مصلحة اللعبة.

وبارك الطاهر بالنيابة عن الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، نائب رئيس الاتحاد الدولي للرياضات الإلكترونية، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للرياضات الإلكترونية، الإنجاز الجديد للاتحاد الدولي والذي يعتبر مكسباً جديداً للرياضات الإلكترونية.

وأكد الأمين العام لجمعية الإمارات للرياضات الإلكترونية أن الفترة المقبلة ستشهد نقلة نوعية جديدة للرياضات الإلكترونية عالمياً، مضيفاً أن الهدف الأساسي هو اكتساب اعتراف اللجنة الأولمبية الدولية للرياضات الإلكترونية كرياضة دولية معتمدة ما يعزز وجودنا على الساحة الدولية ويسهم في نشر اللعبة حول العالم.

كما تقدمت الأمانة العامة للجمعية بالتهنئة للدول التي انضمت مؤخراً للاتحاد الدولي مبدية استعداد جمعية الإمارات للرياضات الإلكترونية في تقديم كل الإمكانيات والخبرات ضمن إطار التعاون المشترك في مجال الرياضات الإلكترونية.

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