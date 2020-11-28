اتحاد الفروسية يدين استهداف طيران العدوان لجناح الفروسية بصنعاء

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن -

الخليج 365 :

أدان الاتحاد اليمني للفروسية والهجن غارات طيران العدوان السعودي الأمريكي التي استهدفت جناح الفروسية بالكلية الحربية بالعاصمة صنعاء.

وطالب اتحاد الفروسية في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) المنظمات الدولية والحقوقية بإدانة جريمة استهداف العدوان لإسطبلات الخيول بالكلية الحربية والذي أدى إلى نفوق 30 من الخيول العربية الأصيلة، وتدمير مرافق جناح الفروسية.

واعتبر رئيس لجنة تسيير أعمال الاتحاد العام للفروسية صدام ناصر آل راشد قصف طيران العدوان، لجناح الفروسية واسطبلات الخيول، استهداف متعمد للخيول العربية الأصيلة.

وأكد ضرورة الوقوف إلى جانب جناح الفروسية بالكلية الحربية والذي يتعرض بين الفينة والأخرى لقصف واستهداف من قبل طيران العدوان، والعمل على إنقاذ ما تبقى من الخيول العربية الأصيلة التي يتم استهدافها بصورة همجية.

يذكر أن فرسان الكلية الحربية أحمد شليل، محمد شليل، وسام العباسي والعزي الآنسي تعرضوا لإصابات مختلفة.