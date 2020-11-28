الزمالك يقرر رحيل كاسونجو وعودة أحداد

استقر مجلس إدارة نادي الزمالك على رحيل مهاجم الفريق الكونغولي كابونجو كاسونجو.

ونقل موقع "يلا كورة" عن مصدر في نادي الزمالك قوله إن الإدارة استقرت على رحيل كاسونجو، على أن يعود المغربي حميد أحداد من جديد لصفوف الفريق الأبيض.

وكان الزمالك قد قرر إعارة أحداد إلى صفوف الرجاء المغربي الصيف الماضي ليقدم اللاعب موسمًا رائعًا رفقة فريق الدار البيضاء.

وأضاف المصدر أن الإدارة قررت إعادة اللاعب المغربي ليحل محل كاسونجو والذي بات رحيله قريبًا عن الفريق.

وكان الزمالك قد تعاقد مع كاسونجو في صيف 2017 قادمًا من الاتحاد السكندري قبل أن يرحل في يناير 2019 معارًا إلى صفوف الوحدة السعودي وعاد بعدها للزمالك الذي أعاره للوداد المغربي قبل أن يعود من جديد للزمالك في سبتمبر 2019.

حميد أحداد كان مطلبًا لعدد من الأندية لعل أبرزها شباب المحمدية المغربي والرجاء بالإضافة إلى عروض خليجية.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلامية بأن مصطفى فتحي لاعب الوسط المهاجم بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك طالب مسئولي القلعة البيضاء بالموافقة على رحيله على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية في ظل عدم مشاركته بصورة أساسية مع الفريق الأبيض.

وذكر موقع "صدى البلد" أن مصطفى فتحي تلقى بعض العروض المحلية خلال الفترة الأخيرة، أبرزها عرض الإسماعيلي لاستعارته في الموسم الجديد.

وأشار الموقع إلى أنه من المتوقع أن يحسم اللاعب مصيره من العروض التي تلقاها خلال الفترة الحالية.

يأتي هذا بعد خسارة الزمالك للقب دوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي بنتيجة هدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الجمعة على ستاد القاهرة.