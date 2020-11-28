السلطات الأرجنتينية تفتح تحقيقاً في وفاة مارادونا

فتحت السلطات الأرجنتينية، اليوم الجمعة، تحقيقاً في وفاة أسطورة كرة القدم دييجو أرماندو مارادونا، والذي توفي يوم الأربعاء الماضي عن عمر يناهز 60 عاماً.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز عربية" أن السلطات الأرجنتينية تبحث إمكانية حدوث إهمال في تلقي الرعاية اللازمة أدى إلى وفاة مارادونا.

وقالت الشبكة إنه وبعد ساعات من وفاة اللاعب، الفائز ببطولة كأس العالم سنة 1986، أعلن محامي وصديق مارادونا ماتياس مورلا، الخميس، أن "سيارة الإسعاف استغرقت أكثر من نصف ساعة للوصول إلى منزل مارادونا"، محذرا من أنه سيذهب "إلى النهاية".

ونقلت "فرانس برس" عن أحد أفراد عائلة النجم الراحل قوله: "حصلت بعض المخالفات".

وتوفي نجم نادي نابولي الإيطالي السابق بسبب "وذمة رئوية حادة ثانوية وتفاقم قصور مزمن في القلب".

وكان مارادونا في منزله في بلدة تيجري التي تبعد 30 كيلومتراً شمال العاصمة بوينس أيريس، حيث كان يقطن منذ 11 نوفمبر إثر خروجه من عيادة خضع فيها قبل ستة أيام لجراحة في رأسه لإزالة ورم دموي.

وشيّع الأرجنتينيون، الجمعة، جثمان مارادونا إلى مثواه الأخير في مقابر "بيا فيستا" على مشارف العاصمة الأرجنتينية حيث دفن هناك بجوار والديه في مراسم خاصة بحضور عائلته وأصدقائه المقربين فقط.‭ ‬

واصطف آلاف الأرجنتينين على جانبي الطريق لتحية الموكب أثناء رحلته التي استغرقت ساعة تقريبا من قصر "كاسا روسادا" الرئاسي، والذي سجيّ فيه الجثمان لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليه قبل الدفن.