توابع خسارة إفريقيا.. مصطفى فتحي يطلب الرحيل من نادي الزمالك

أفادت وسائل إعلامية بأن مصطفى فتحي لاعب الوسط المهاجم بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك طالب مسئولي القلعة البيضاء بالموافقة على رحيله على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية في ظل عدم مشاركته بصورة أساسية مع الفريق الأبيض.

يأتي هذا بعد خسارة الزمالك للقب دوري أبطال إفريقيا مساء أمس الجمعة، بعد هزيمته أمام الأهلي بهدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي.

وذكر موقع "صدى البلد" أن مصطفى فتحي تلقى بعض العروض المحلية خلال الفترة الأخيرة، أبرزها عرض الإسماعيلي لاستعارته في الموسم الجديد.

وأشار الموقع إلى أنه من المتوقع أن يحسم اللاعب مصيره من العروض التي تلقاها خلال الفترة الحالية.

ونقل الموقع عن مصادر داخل نادي الزمالك قولها إن مسئولي القلعة البيضاء لا يمانعون رحيل اللاعب على سبيل الإعارة في ظل تواجد الثنائي محمد أوناجم وأحمد سيد زيزو في نفس مركزه خلال الفترة الحالية.

من ناحية أخرى، حرص أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، علي نشر تغريده عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تعليقا علي خسارة الزمالك لقب دوري أبطال إفريقيا.

وكتب أحمد مرتضي منصور: "الحمد لله.. كل الظروف كانت ضد الزمالك ومبروك للأهلي".