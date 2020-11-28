شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات: سعادتنا لا توصف بأغلى بطولة قارية للأهلى ومؤمن زكريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغنى حسين الشحات نجم النادى الاهلى بتتويج ناديه بطلا لدوري الابطال الافريقى للمرة التاسعة فى تاريخه، وكتب حسين الشحات عبر حسابه على انستجرام :"الحمد لله.. دائما وأبدا تحقق الحلم، الحلم الذى راودني منذ الطفولة الحلم الافريقي والحصول على البطولة الاغلى في القارة مع النادي الاهلي.. مبروك لمجلس الادارة ولكل جماهير النادي الاهلي وللجهاز الفني، وشكرا لكل زملائي مشاعر لا توصف. تعاهدنا سويآ أن نحقق الحلم ليعود المارد الاحمر للريادة كعادته بطلا للقارة بالنجمة التاسعة.. نفرح ونسعد ونطمح فى المزيد، والأجمل أنها بطولة لمؤمن زكريا".

وسيطرت حالة من الفرحة الهيسترية أمس على لاعبى النادى الأهلى بعد حصد اللقب الأفريقى التاسع ببطولة دورى أبطال أفريقيا، وذلك عقب الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف، فى نهائى القرن والذى جمع الفريقين على استاد القاهرة الدولى، للمرة الأولى فى تاريخ القارة السمراء، وشهدت الاحتفالات الأهلاوية حضور مؤمن زكريا لاعب الفريق، حيث انضم إلى زملائه بالملعب برفقة محمود الخطيب رئيس النادى، حيث قام محمد الشناوى حارس العرين الأحمر وكابتن الأهلى بتقديم مؤمن لمشاركته فى رفع كأس البطولة.

ويحصل النادى الأهلى على 2.5 مليون دولار قيمة مكافأة التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف في نهائي البطولة الذي أقيم على استاد القاهرة.

الأهلى خاض فى مشواره نحو التتويج باللقب 15 مباراة، تمكن من تحقيق الفوز في 11 منها، وتعادل في 3 مباريات وتلقى خسارة وحيدة..نجح الأهلي في تحقيق 3 انتصارات خارج ملعبه، وتمكن من الخروج بشباك نظيفة فى 8 مباريات، واستقبلت شباكه 7 أهداف فقط، فيما تمكن خط هجومه من هز شباك المنافسين في 36 مناسبة.