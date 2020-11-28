شكرا لقرائتكم خبر عن على معلول يحتفل بالتتويج مع ابنه بمكالمة مرئية: الميدالية بتاعت كوكو.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقطت عدسات المصورين أمس، جانبا من فرحة النجم التونسي على معلول، لاعب النادي الأهلي، بعد التتويج الأفريقي والفوز على نادي الزمالك، وحصد البطولة التاسعة في مسيرة المارد الأحمر الأفريقية، حيث نشرت الصفحة الرسمية للاتحاد الافريقي لكرة القدم، مقطع فيديو يظهر من خلاله معلول وهو يتحدث مع عائلته مكالمة مرئية بعد انتهاء المباراة.

وظهر معلول في الفيديو الذي نشرته الصفحة الرسمية للكاف عبر إنستجرام، وهو يجلس على أرضيه الملعب بعد انتهاء المباراة ليهدى ابنه الميدالية التي حصدها مع فريقه، وقد ظهر في فرحه عارمة، قائلاً "هذه متاع كوكو"، في إشارة الى الميدالية.

وكان قد هنأ على معلول ظهير أيسر النادى الأهلى ومنتخب تونس، جماهير القلعة الحمراء، على التتويج بلقب دورى أبطال أفريقيا للمرة التاسعة فى تاريخ النادى، عقب الفوز على الزمالك فى نهائى بطولة أفريقيا بهدفين مقابل هدف خلال المباراة التى جمعت الفريقين مساء أمس على استاد القاهرة الدولى، وكتب معلول عبر حسابه الشخصى على إنستجرام: مبروك للنادى الأهلى الكأس الأفريقية التاسعة مبروك للجهاز الإدارى والفنى وكل اللاعيبة الرجالة !! الحمد لله كنا قد ثقة الجماهير العريقة اللى دائما واقفين ورانا وكنا عند الوعد".

وتوج الأهلى بطلا لدورى أبطال أفريقيا بعد فوزه على الزمالك بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت على ملعب استاد القاهرة، وهذه هي المرة الأولى التي يكون فيها نهائى دورى الأبطال فى أفريقيا مصريًا خالصًا يتنافس عليه قطبا الكرة المصرية، ويعد هذا اللقب التاسع للأهلى، إذ اقتنص النادى لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا في أعوام 1982 و1987 و2001 و2005 و2006 و2008 و2012 و2013، وكانت هذه المباراة هي النهائي رقم 13 للأهلي الذي يتأهل له في تاريخه، لكنه فشل في الفوز بالبطولة 4 مرات وكان وصيفا في 4 نسخ من البطولة.

وأسقط الأهلى غريمه الزمالك 2-1 محرزا لقب دورى أبطال أفريقيا لكرة القدم للمرة التاسعة فى تاريخه ومعززا رقمه القياسى، على استاد القاهرة الدولى، بدأ المارد الأحمر بافتتاح التسجيل عبر عمرو السولية برأسية إثر ركنية فى الدقيقة 5، ثم عادل محمود عبد الرازق شيكابالا إثر مجهود فردى وتسديدة رائعة فى الدقيقة 31، فيما خطف محمد مجدى قفشة هدف الفوز في الدقائق القاتلة 86، ومن المنتظر أن يمثل الأهلى القارة الأفريقية فى بطولة كأس العالم للأندية التى تنظم فى الدوحة فى فبراير المقبل.