س و ج.. كل ما تريد معرفته عن السوبر الأفريقى بعد فوز الأهلى ببطولة أفريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازالت تداعيات فوز الأهلى ببطولة دورى أبطال أفريقيا تلقى بظللها على سطح الأحداث الكروية المصرية والعربية، وربما العالمية فقد استعاد المارد الأحمر لقب البطولة الأفريقية بعد غياب 7 سنوات، ويترقب الجهور الأهلاوي والافريقي بطولة السوبر الافريقي بعد فوز الأحمر ببطولة أفريقيا، ونرصد في التقرير التالي أهم المعلومات عن السوبر الافريقي بعد تتويج الاهلي ببطولة أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه: س:كيف حسم الأهلي لقب دوري أبطال أفريقيا؟ س:كيف حسم الأهلي لقب دوري أبطال أفريقيا؟ ج: حسمه بالفوز على الزمالك أمس بهدفين لهدف في اللقاء الذي جمعهما فى استاد القاهرة وسجل للأهلى عمرو السولية وقفشة فيما سجل شيكابالا للزمالك. س:من هما طرفى بطولة السوبر الافريقي؟ س:من هما طرفى بطولة السوبر الافريقي؟ ج: طرفا السوبر هما الأهلى بطل دورى أبطال أفريقيا وفريق نهضة بركان المغربى الذى توّج بالكونفيدرالية قبل أسابيع على حساب بيراميدز. س:متى وأين تُقام بطولة السوبر الافريقي؟ س:متى وأين تُقام بطولة السوبر الافريقي؟ ج: البطولة ستقام باستاد القاهرة يوم 10 ديسمبر المقبل حسبما أعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم. س:هل يحق للأهلي الاستعانة بالصفقات الجديدة في بطولة السوبر الأفريقي؟ س:هل يحق للأهلي الاستعانة بالصفقات الجديدة في بطولة السوبر الأفريقي؟ ج: نعم.. يحق للأهلى خوض بطولة السوبر الأفريقي بالصفقات الجديدة التى أبرمها خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية وهى المغربى بدر بانون وطاهر محمد طاهر القادم من المقاولون العرب وأحمد رمضان بيكهام المُنضم للفريق من دجلة بجانب العائدين من الإعارة ناصر ماهر، صلاح محسن، أكرم توفيق ومحمد شريف.

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