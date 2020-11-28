شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد السلام رئيس نادى المقاصة: كنا ننافس الأهلي.. وهذه أسباب تفوق الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطرق اللواء محمد عبد السلام رئيس نادي المقاصة للحديث عن نهائي أفريقيا الذي جمع الأهلي والزمالك، مؤكدا أن القطبين قدما مباراة كبيرة تليق بالكرة المصرية، ونجح الزمالك في تقديم مستوى طيب وكان الأفضل خلال المباراة، ولكن خطف الأهلي النتيجة وتوج باللقب.

قال خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن الراعي الجديد أن المقاصة أصبح له اسم كبير وهو ما دفع الراعي الجديد للتعاقد معه، وكنا ننافس الأهلي على المركز الأول في بعض المواسم، ولكن تفوق الأهلي بفضل المبالغ الكبيرة التي ينفقها لضم اللاعبين ومساعدة الحكام.

شدد علي أن المقاصة نجح من قبل فى تحقيق الفوز على الأهلي والزمالك، كما أنه يتفوق فى عدد الانتصارات على الزمالك في تاريخ المواجهات السابقة بين الفريقين.

أضاف أن فريقه نجح في تخريج العديد من اللاعبين المميزين مثل حسين الشحات وميدو جابر وأحمد داوودا وأحمد الشيخ.

وأكد اللواء بكرى سليم المدير التنفيذى لمصر المقاصة أن إدارة الفريق الفيومى استطاعت أن تجتاز أزمة نقص الموارد المادية التى تعرض لها النادى مؤخراً، مؤكداً أن الصفقات التى تم بيعها أنعشت خزينة النادى، وقال بكرى سليم فى تصريحات إذاعية لبرنامج "وان تو" مع الإعلامى سيف زاهر: الصفقات الراحلة محمد إبراهيم وميجو جابر وأحمد عادل وأحمد سامى نحو 5 أو 6 لاعبين، أما اللاعبين الجدد ننتظر المدير الفنى الجديد لتحديد مطالبة لأن هناك الكثير من الأسماء المطروحة، وإيهاب جلال هو أفضل مدرب فى تاريخ المقاصة وصنع إنجازات للنادى لم نصنعها مع أحد، وصعد بنا للمركز الثانى فى الدورى، ولذلك نرحب بتواجده فى أى وقت رغم أن هناك عتاب عليه لأنه تركنا فى وسط الموسم، وإيهاب جلال عاد بنسبة 90% وجميعنا نرحب بتواجده.