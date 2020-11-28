شكرا لقرائتكم خبر عن هاشتاج #تركي_الشيخ_وسع_للبطل يتصدر تويتر بعد تتويج الأهلى باللقب القارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر هاشتاج "#تركي_الشيخ_وسع_للبطل"، موقع التدوينات القصيرة "تويتر" بعد دقائق قليلة من نشر أغنية وسع للبطل الذي قام بكتابتها المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية بعد تتويج الأهلي بالبطولة التاسعة من دوري أبطال إفريقيا، بالفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف على ستاد القاهرة، يأتي هذا بعد عدة تغريدة لتركي آل الشيخ هنأ فيها الأهلي وجماهيره بالحصول على البطولة الافريقية الغائبة عن المارد الأحمر منذ 7 سنوات.

هاشتاج تركى آل الشيخ واستطاع النادى الأهلى أن ينتزع الأميرة الأفريقية التاسعة بعد عناء طويل فى دورى أبطال أفريقيا استمر على مدار سبع سنوات متتالية، قبل أن يبتسم الحظ للمارد الأحمر من جديد فى النسخة الأخيرة ليتوج باللقب القارى على حساب غريمه التقليدى نادى الزمالك، بعد الفوز فى المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء أمس على استاد القاهرة الدولى.

كانت هذه تفاصيل خبر هاشتاج #تركي_الشيخ_وسع_للبطل يتصدر تويتر بعد تتويج الأهلى باللقب القارى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.