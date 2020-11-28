شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر إبراهيم يواصل الاحتفال بالنجمة التاسعة للأهلى بصور مع كأس أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل النجم ياسر إبراهيم، لاعب النادى الأهلى، ببطولة أمم أفريقيا، التى حصدها المارد الأحمر أمس من أنياب نادى الزمالك، فى نهائى القرن الذى أقيم على ملعب ستاد القاهرة، وانتهت بثنائية مقابل هدف للأبيض، ونشر إبراهيم صور جديدة من احتفالات اللاعبين أمس بالنجمة التاسعة فى مشوار الأهلى، عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام.

وسرعان ما استقبل إبراهيم الكثير من التعليقات على الصورة التى شاركها مع الجمهور، والتى جاءت غالبيتها لتهنئة اللاعب والنادى الأهلى بالفوز على الزمالك وحصد اللقب الأفريقى التاسع فى تاريخ المارد الأحمر.