ياسر إبراهيم يواصل الاحتفال بالنجمة التاسعة للأهلى بصور مع كأس أفريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل النجم ياسر إبراهيم، لاعب النادى الأهلى، ببطولة أمم أفريقيا، التى حصدها المارد الأحمر أمس من أنياب نادى الزمالك، فى نهائى القرن الذى أقيم على ملعب ستاد القاهرة، وانتهت بثنائية مقابل هدف للأبيض، ونشر إبراهيم صور جديدة من احتفالات اللاعبين أمس بالنجمة التاسعة فى مشوار الأهلى، عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام.
وسرعان ما استقبل إبراهيم الكثير من التعليقات على الصورة التى شاركها مع الجمهور، والتى جاءت غالبيتها لتهنئة اللاعب والنادى الأهلى بالفوز على الزمالك وحصد اللقب الأفريقى التاسع فى تاريخ المارد الأحمر.
الأهلى خاض فى مشواره نحو التتويج باللقب 15 مباراة، تمكن من تحقيق الفوز فى 11 منها، وتعادل فى 3 مباريات وتلقى خسارة وحيدة.. نجح الأهلى فى تحقيق 3 انتصارات خارج ملعبه، وتمكن من الخروج بشباك نظيفة فى 8 مباريات، واستقبلت شباكه 7 أهداف فقط، فيما تمكن خط هجومه من هز شباك المنافسين فى 36 مناسبة، ويحصل النادى الأهلى على 2.5 مليون دولار قيمة مكافأة التتويج بلقب دورى أبطال أفريقيا.
ويعد الأهلى، النادى العربى، الأكثر مشاركة فى كأس العالم للأندية، برصيد 6 مرات، والتى كان أخرها، فى المغرب، عام 2013، وبدأ المارد الأحمر، مشاركاته بكأس العالم للأندية، فى عام 2005، ثم 2006، 2008، 2012 وأخيرا 2013، كما يعتبر الأهلى، رابع الأندية المتأهله للنسخة القادمة من كأس العالم للأندية، بعد أندية بايرن ميونخ، بطل دورى أبطال أوروبا، الدحيل، بطل الدورى القطرى وأوكلاند النيوزيلندى، بطل الأوقيانوسية.
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