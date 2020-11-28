شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم حسن: مبروك للأهلي ولدينا طموح فى كأس مصر ..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص إبراهيم حسن مدير الكرة فى نادى الإتحاد السكندرى على تهنئة النادى الأهلى ببطولة أفريقيا على حساب الزمالك فى المباراة التى جمعتهما أمس فى نهائى دورى الأبطال بإستاد القاهرة، خلال تواجده فى اجتماع اتحاد الكرة المقام حاليا مع الأندية.

وقال إبراهيم حسن فى تصريح لـ الخليج 365: " مبروك للأهلي بطولة مهمة جدا وصعبة وهاردلك لنادى الزمالك".

وأشار حسن إلى أن الفريقين أدوا ما عليهم والمنظر العام كان محترم على المستوى الفني والأخلاقي مما أدرى إلى خروج اللقاء بصورة مشرفة ووجه رسالة للعالم كله أن مصر لديها كورة محترمة ولاعيبة بإمكانيات عالية ، قائلا :" الأهلي كسب أكثر من بطولة امبارح.

وأكد حسن على طموح لاعبى زعيم الثغر في لقاء الأهلي في كأس مصر المحدد له الثلاثاء المقبل، مشيرا إلى أنه يتم دعم الفريق بصفقات من أجل الظهور بشكل يليق باسم الإتحاد السكندرى، مؤكدا أن ضغط المباريات عبء على جميع الأندية.

وتابع حسن قائلا: " الأهلي لو خسران أفريقيا هيبقى شرس ولو كسبان نفس الموضوع هو نادي كبير في الحالتين.. إحنا بنقدر الأهلي وعارفين قيمته وبنحاول إننا نشتغل على الطموح .

وأكد على أن حسام حسن يجهز الشكل المناسب للظهور فى هذا اللقاء أمام بطل أفريقيا وسنسعى وسنجتهد من أجل حصد اللقب.

وأشاد حسن بمستوى لاعب الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا فى نهائ أفريقيا، مشددا أنا مبسوط بمستواه فى ظل إحرازه هدف عالمى متمنيا استمرار مستواه فى هذا التألق.