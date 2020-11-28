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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم السبت 28 نوفمبر 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها مسحات جديدة لـ الونش وأوباما وعبد الله جمعة فى الزمالك، جلسات لأعضاء عمومية الجبلاية قبل اجتماع الغد.. واتجاه لرفض اللائحة . رسميا.. خالد محمود طبيب الأهلى يتقدم باستقالته تقدم خالد محمود طبيب النادى الأهلى باستقالة رسمية من منصبه بعد ساعات من فوز الفريق الأحمر ببطولة دورى أبطال أفريقيا على حساب الزمالك بعد الفوز فى المباراة النهائية بنتيجة 2 / 1. جلسات لأعضاء عمومية الجبلاية قبل اجتماع الغد.. واتجاه لرفض اللائحة تعقد أندية الجمعية العمومية لاتحاد الكرة اجتماعات الليلة بأحد فنادق مصر الجديدة استعدادا لاجتماع الجمعية العمومية غير العادية غدا الأحد، من أجل اتخاذ موقف موحد تجاه اللائحة الجديدة واتفق أغلب الاندية علي رفض اللائحة بالكامل بسبب تقليص الجمعية العمومية، وكذلك شروط الترشح للانتخابات وبند الـ8 سنوات وتطبيقه بشكل تصاعدى. مسحات جديدة لـ الونش وأوباما وعبد الله جمعة فى الزمالك يخضع الثلاثى محمود الونش ويوسف أوباما وعبد الله جمعة، لاعبو الزمالك، لمسحات جديدة من أجل الاطمئنان على مدى إمكانية تعافى أحدهم من فيروس كورونا، وذلك على هامش الاستعدادات المقبلة للفريق لخوض مباراته أمام طلائع الجيش، التى ستجمع بينهما مساء يوم الثلاثاء المقبل، فى إطار منافسات دور نصف النهائى من مسابقة كأس مصر. المقاولون يواجه أرتا سولار بالزى الرسمى لذئاب الجبل فى الكونفدرالية انتهى الاجتماع الفني لمباراة المقاولون العرب وارتا سولار بطل جيبوتي في ذهاب الدور التمهيدي لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي ستقام في الرابعة عصر اليوم السبت، بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جيبوتي، وتواجد في الاجتماع من جانب المقاولون رامي ربيع مدرب الفريق ومجدي محمد علي المدير الإداري ووائل نبيل طبيب الفريق حسب لوائح الكاف، للاتفاق على تفاصيل اللقاء والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا. ينهى مسئولو الزمالك، خلال الأيام الحالية، إجراءات قيد التونسى حمزة المثلوثى، الظهير الأيمن الجديد للفريق، قبل مواجهة طلائع الجيش، التى ستجمع بينهما مساء يوم الثلاثاء المقبل، فى إطار منافسات دور نصف النهائى من مسابقة كأس مصر، وخضع المثلوثى خلال الفترة الماضية لبرنامج خاص خارج النادى من أجل تجهيزه على الصعيد البدنى على أن ينضم للتدريبات الجماعية للفريق استعدادا لمواجهة الطلائع بعد ضمه فى صفقة انتقال حر. أحداد مرشح للعودة لقائمة الزمالك فى الموسم الجديد على حساب كاسونجو دخل المغربى حميد أحداد، جناح الزمالك، دائرة الترشيحات لضمه إلى قائمة الفريق فى الموسم المقبل، على حساب الكونغولى كابونجو كاسونجو، مهاجم الفريق الحالى، حيث تدرس إدارة الزمالك قيد أحداد بدلا من اللاعب الكونغولى فى الموسم الجديد، مع تسويق الأخير فى الساعات المقبلة، حيث سيتم حسم القرار بشكل نهائى خلال الأيام الجارية. الاتحاد العربى يخطر الإسماعيلى بمد القيد لـ 6 ديسمبر قبل مواجهة الرجاء المغربى تلقى النادى الاسماعيلى إخطاراً من الاتحاد العربى لكرة القدم بمد فترة القيد بالبطولة العربية حتى السادس من ديسمبر المقبل بدلا من 30 نوفمبر الجارى لإفساح الفرصة أمام الفرق المشاركة لتسجيل الصفقات الجديدة قبل مباريات نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، وينتظر النادى الإسماعيلى موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا القاتل، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف، ويتمسك الإسماعيلى بحلم التتويج باللقب العربى لأول مرة فى التاريخ بعد وصول الدراويش للمباراة قبل النهائية، وهى البطولة المتبقية للفريق لإنقاذ موسمه من الغضب الجماهيرى عقب وداع الكأس والتراجع الكبير فى بطولة الدورى. الزمالك يقيد المثلوثى وينضم للتدريبات الجماعية استعدادا لمواجهة الطلائع

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