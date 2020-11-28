شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبحث عن طبيب للفريق بعد رحيل خالد محمود للسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُفاضل مسئولو النادي الأهلي خلال الأيام الحالية بين عدد من السيّر الذاتية لأكثر من طبيب من قطاع الناشئين بالنادي ومن خارجه لاختيار أحدهم لشغل منصب طبيب الفريق لخلافة الدكتور خالد محمود الذى تقدم باستقالته من منصبه بشكل رسمي خلال الساعات الماضية.

كان طبيب الأهلي قد تقدم باستقالته من تدريب الفريق قبل شهر من الآن لكن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة طالبه بتأجيل فكرة الرحيل لحين الانتهاء من بطولة دوري أبطال أفريقيا التى توّج بها الاهلي أمس، الجمعة، بالفوز على الزمالك بهدفين لهدف.

وعقب التتويج باللقب الأفريقي للمرة التاسعة في تاريخ الأهلي أمس، وافق مسئولو القلعة الحمراء على طلب الدكتور خالد محمود بالرحيل خاصة وأن الأخير لديه عرضاً للعمل في نادي أهلي جدة السعودي بجانب رغبته في الرحيل لظروف عائلية.

ويرى مسئولو الأهلي أن الدكتور خالد محمود قدّم دوره على أكمل وجه وبكفاءة وإخلاص تام لذا وافقوا على طلبه بالرحيل على أن يتم تحديد البديل في غضون الأيام القليلة المقبلة سواء بتصعيد طبيب من قطاع الناشئين أو الإستعانة بطبيب من خارج النادي.

ويبدأ الاهلي غداً الأحد الاستعداد لمواجهة الاتحاد السكندرى الثلاثاء المقبل في نصف نهائي كأس مصر ثم يلعب مع نهضة بركان المغربي فى السوبر الأفريقى يوم 10 ديسمبر المقبل باستاد القاهرة.