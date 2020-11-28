شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يعلن التعاقد مع مدافع منتخب جاميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحى فى أتمام التعاقد مع المدافع الدولي داميون لوي كابتن منتخب جامايكا مواليد 1993 "27 عامًا" وطوله 1.91م ، والذى سبق له تمثيل أندية فينيكس رايزينج الأمريكي ونادى ستارت النرويجى، وذلك في إطار حرص مجلس إدارة النادى على تدعيم فريق الكرة بعناصر مميزه خاصة فى مركز قلب الدفاع.

وشارك "لوي" في آخر تجمع لمنتخب بلاده و خاض مباراتين وديتين أمام المنتخب السعودي يومى 14 و17 نوفمبر الجارى و أقيمت المبارتين بإستاد الأمير فيصل بن فهد.

ووقع اللاعب على عقد أنضمامه لصفوف زعيم الثغر بعقد يمتد لموسمين بحضور الأستاذ محمد مصيلحى رئيس النادى، وقد أتم الإجراءات الكابتن إيهاب جابر مدير شئون اللاعبين.

وأشاد حسام حسن المدير الفني للفريق وإبراهيم حسن مدير الكرة بقدرات المدافع "لوي" الفنية و البدنية لخبرته الكبيرة بهذا المركز، وامتلاكه لمقومات بدنية كبيرة وتميزه فى ألعاب الهواء والتعاقد معه إضافة حقيقية و مميزه لخط دفاع زعيم الثغر خلال المرحلة المقبلة .

وأجرى اللاعب جميع الفحوصات الطبية المتبعة والتي أكدت سلامته من خلال الدكتور عمرو الأشلم رئيس الجهاز الطبي بالنادى