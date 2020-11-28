شكرا لقرائتكم خبر عن رقصة موسيمانى وسعد سمير.. الأهلى: هذا هو حال جمهورنا صباح اليوم.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر موقع "انستجرام"، فيديو جديد لمدربه الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، وهو يرقص داخل غرفة تبديل الملابس مع لاعب الأهلي سعد سمير، عقب الفوز التاريخي وتحقيق بطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة بتاريخ النادى، بعد التغلب فى نهائي دوري أبطال أفريقيا علي نادي الزمالك بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، مصحوبة بتعليق: "هذا هو حال جمهورنا صباح اليوم".



موسيماني

وسيطرت حالة من الفرحة الهيسترية أمس على لاعبى النادى الأهلى بعد حصد اللقب الأفريقى التاسع ببطولة دورى أبطال أفريقيا، وذلك عقب الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف، فى نهائى القرن والذى جمع الفريقين على استاد القاهرة الدولى، للمرة الأولى فى تاريخ القارة السمراء، وشهدت الاحتفالات الأهلاوية حضور مؤمن زكريا لاعب الفريق، حيث انضم إلى زملائه بالملعب برفقة محمود الخطيب رئيس النادى، حيث قام محمد الشناوى حارس العرين الأحمر وكابتن الأهلى بتقديم مؤمن لمشاركته فى رفع كأس البطولة.

ويحصل النادي الأهلي على 2.5 مليون دولار قيمة مكافأة التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف في نهائي البطولة الذي أقيم على استاد القاهرة.

الأهلى خاض فى مشواره نحو التتويج باللقب 15 مباراة، تمكن من تحقيق الفوز في 11 منها، وتعادل في 3 مباريات وتلقى خسارة وحيدة.. نجح الأهلي في تحقيق 3 انتصارات خارج ملعبه، وتمكن من الخروج بشباك نظيفة فى 8 مباريات، واستقبلت شباكه 7 أهداف فقط، فيما تمكن خط هجومه من هز شباك المنافسين في 36 مناسبة.