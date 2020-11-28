شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة كندا تهنئ الأهلي بلقب القرن.. وتؤكد: الكرة المصرية الفائز الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت السفارة الكندية لدى القاهرة على تهنئة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على فوزه بدوري أبطال أفريقيا، وتأهله رسميا لبطولة كأس العالم للأندية بعد هزيمة الزمالك بهدفين مقابل هدف. وقالت السفارة في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: مبروك للأهلي الفوز بدوري أبطال.. برافو الزمالك علي المجهود الجبار.. الكرة المصرية رابحة بكل تأكيد".

وحقق الأهلي فوز غالي علي الزمالك ليسحم بذلك اللقب الأفريقي التاسع بعد قمة تاريخية عكست ريادة الفريقين للكرة الأفريقية، ولتصبح حصيلة ألقب الفرق المصرية 15 لقبا، بواقع 9 للأهلي و5 للزمالك ، وبطولة وحيدة للنادي الإسماعيلي.

وأحرز أهدف اللقاء الذي استضافه ملعب استاد القاهرة مساء الجمعة، محمود عبدالرازق شيكابالا للزمالك، وعمرو السولية ومحمد محدي أفشة للنادي الأهلي.