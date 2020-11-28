شكرا لقرائتكم خبر عن جمهور الأهلى يسخر من رمضان صبحى بعد التتويج: "نحب نهدى لك الفوز وعقبالك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نال رمضان صبحي لاعب الأهلي السابق ولاعب نادي بيراميدز الحالي جانبًا من تعليقات جماهير القلعة الحمراء عقب الفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخ النادي بعد التغلب في نهائي دوري أبطال أفريقيا علي نادي الزمالك بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، مؤكدين أنه أكبر الخاسرين بالوقت الحالي لعدم تواجده بين صفوف الأهلي في هذا التوقيت والتاريخي لتحقيق بطولة هامة والمشاركة في كأس العالم للأندية.





وتنوعت التعليقات الساخرة من رمضان صبحى على مواقع التواصل الاجتماعى بسبب تصريحاته عند مغادرة الأهلي، وقال أحد المعلقين :"أحب أهدي الفوز دا للكابتن رمضان صبحي راعي الطموح في مصر وعقبالك"، فيما علق أخر: "محدش شاف رمضان صبحي يا جدعان؟ أصله كان راجع من بره عشان يساعدنا نجيب البطولة"، فيما ربط أخر بين تصريح نجم الأهلي السابق وائل جمعة والتي قال بها :" اللعيبة اللي راحت تدور على طموح هما فين دلوقتي" فرد أحد المعلقين :" أوعي تكون تقصد رمضان صبحي".

وخاض الأهلى فى مشواره نحو التتويج باللقب 15 مباراة، تمكن من تحقيق الفوز في 11 منها، وتعادل في 3 مباريات وتلقى خسارة وحيدة..نجح الأهلي في تحقيق 3 انتصارات خارج ملعبه، وتمكن من الخروج بشباك نظيفة فى 8 مباريات، واستقبلت شباكه 7 أهداف فقط، فيما تمكن خط هجومه من هز شباك المنافسين في 36 مناسبة.

من ناحية أخرى، شارك رمضان صبحى فى أجزاء من مباراتى المنتخب الوطنى الأخيرتين، فى لقائى الذهاب والعودة والتى فاز فيهما المنتخب 1/0 و3/1، وتصدره قمة المجموعة السابعة، بعد نهاية الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية المقرر إقامتها فى الكاميرون 2022.