هدف تاريخي للمقاولون بالكونفدرالية (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق طلعت:

تقدم فريق المقاولون العرب على مضيفه أرتا سولار بهدف مبكر في الكونفدرالية الأفريقية.

ويحل المقاولون العرب ضيفًا على أرتا سولار من جيبوتي في ذهاب الدور التمهيدي من كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وفي الدقيقة 19 من عمر المباراة سجل فاروق كابوري الهدف الأول لذئاب الجمبل مستغلاً ارتباك من مدافعي أصحاب الأرض.

وتعد هذه المباراة هي الأولى للمقاولون العرب في البطولات الأفريقية منذ أن شارك ذئاب الجبل في نفس البطولة عام 2005.