محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد عمر: اكتفى الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول بـ64 دقيقة لمحمد صلاح في مباراة الفريق أمام برايتون. وتعادل ليفربول وبرايتون بهدف لكل فريق في مباراة الجولة الـ10 لمسابقة الدوري الإنجليزي للموسم الحالي. محمد صلاح سجل هدفاً في الدقيقة 36 بشكل رائع، لكن حكم الفيديو قرر الغاء الهدف واحتسب الكرة تسلل. وصنع صلاح هدف ليفربول الذي أحرزه البرتغالي جوتا في الدقيقة 62. وقرر كلوب الدفع بالسنغالي ساديو ماني في الدقيقة 64 من أحداث مباراة برايتون وليفربول بالجولة الـ10 للدوري الإنجليزي ليشارك بدلاً من محمد صلاح. وغادر محمد صلاح، ملعب مباراة فريقه أمام برايتون بـ"بريميرليج"، "غاضباً" بعد قرار يورجن كلوب المدير الفني باستبداله. وظهرت ملامح الغضب على وجه محمد صلاح أثناء مغادرته أرض الملعب، ورصدت الكاميرات حزنه الشديد أثناء جلوسه على مقاعد البدلاء. شاهد ملخص لمسات صلاح

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. شاهد ملخص صلاح أمام برايتون.. "هدف ملغي وغادر غاضباً" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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