وسط حشد جماهيري.. افتتاح أقدم ملاعب الجزيرة العربية في اليمن

محمد اسماعيل - القاهرة - اليمن - محمد مهيم:

توّج فريق وحدة عدن بكأس المناسبة بعد فوزه على غريمه التقليدي التلال بهدف نظيف بتوقيع المهاجم سعدون المحوري في الديربي التاريخي الشهير الذي شهد حضور جماهيري بعد ست سنوات من الحرب التي تعيشها اليمن.

واحتضن (ملعب الحبيشي) أقدم ملاعب الجزيرة العربية المباراة بعد سنوات من الإهمال والمعاناة التي كان يتجرعها الملعب الذي تم إعادة تأهيله من جديد بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن، من قبل وزارة الشباب والرياضة و بتمويل حكومي.

حفل الإفتتاح الكبير شهدته العاصمة عدن بالتزامن مع احتفالات الشعب اليمني بالذكرى 52 من ثورة 30 نوفمبر عيد الاستقلال الوطني من المستعمر البريطاني.

الملعب الذي تم انشاؤه في الثلاثينيات من القرن الماضي كان يسمى سابقا بملعب (المدرج البلدي) حيث ، ثم تحول اسم الملعب إلى ملعب (الشهيد الحبيشي) تخليداً لذكرى لاعب الأحرار السابق الراحل محمد علي الحبيشي، الذي استشهد في عملية فدائية ضد جنود الاحتلال البريطاني في عدن.

وبعد جهود كبيرة بذلتها وزارة الشباب والرياضة بقيادة الوزير نايف البكري عاد إلى الحبيشي وهجه وبريقه بحلة جديدة ضمن إنجازات الوزارة التي تولي قطاع المشاريع أهمية كبيرة بعد تدمير العديد من المنشآت الرياضية، إلا أن سباق التنمية يسير بخطى ثابتة في كثير من المدن رغم الظروف الصعبة التي تعصف باليمن.