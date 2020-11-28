بالفيديو.. شاهد صلاح يغادر ملعب مباراة ليفربول وبرايتون "غاضباً"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو: غادر محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي ملعب مباراة فريقه أمام برايتون بـ"بريميرليج"، "غاضباً" بعد قرار يورجن كلوب المدير الفني باستبداله. وقرر كلوب الدفع بالسنغالي ساديو ماني في الدقيقة 64 من أحداث مباراة برايتون وليفربول بالجولة الـ10 للدوري الإنجليزي ليشارك بدلاً من محمد صلاح. وظهرت ملامح الغضب على وجه محمد صلاح أثناء مغادرته أرض الملعب، ورصدت الكاميرات حزنه الشديد أثناء جلوسه على مقاعد البدلاء. وكانت تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR" قد تدخلت وقامت بإلغاء هدف سجله محمد صلاح في الدقيقة 36 من أحداث المباراة بداع التسلل. وفي الدقيقة 62، مرر صلاح كرة الهدف الأول لنادي ليفربول والذي أحرزه البرتغالي جوتا.

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