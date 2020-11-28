الحكم يلغي هدفاً لصلاح أمام برايتون بسبب "سنتيميترات"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365: ألغى حكم المباراة هدفاً سجله محمد صلاح بصورة رائعة خلال مباراة فريقه ليفربول اليوم السبت أمام نظيره برايتون خلال منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري. الكرة وصلت لصلاح قرب منطقة الجزاء وسط اثنين من مدافعين برايتون ليستحوذ عليها ويُسجلها في المرمى ولكن ألغى الحكم الهدف بداعٍ التسلل. وحال انتهاء المباراة بنتيجة الشوط الأول، وهي التعادل السلبي، سيكون ليفربول على صدارة ترتيب جدول الدوري برصيد 21 نقطة بفارق نقطة عن توتنهام الوصيف، كما سيرفع برايتون رصيده إلى النقطة 10 في المركز الـ 16.

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