"استثناء محدود للأهلي".. مصدر يكشف لمصراوي كواليس اجتماع المسابقات والأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالباسط:

أكد مازن مرزوق مدير لجنة المسابقات، أن تأجيل المباريات سوف يكون في الحالات الاضطرارية المتعلقة بطلبات الجهات الأمنية، والأمر سيكون في أضيق الحدود.

واجتمع مدير لجنة المسابقات مع مندوبي الأندية اليوم السبت من أجل بحث كل الأمور المتعلقة بمسابقة الدوري لموسم 2020/2021.

وأقيمت في وقت سابق مراسم قرعة موسم 2020/2021، وكشف مازن مرزوق موعد الدوري يوم 11 ديسمبر المقبل.

وقال مصدر لـ"الخليج 365" تواجد في اجتماع لجنة المسابقات مع مندوبي الأندية، أن هناك مطالب بأن يتم مراعاة توقيتات المباريات بالنسبة لجميع الأندية وأن يكون هناك عدالة في هذا الأمر.

وطلبت الأندية أن لا يتم استثناء الأهلي والزمالك بشأن مباريات الظهيرة، وكذلك بعض الملاعب.

وأشار المصدر، أن مدير المسابقات، أكد أنه يتم العمل على التنسيق مع الجهات الأمنية لعدم تأجيل أي مباريات إلا في الحالات الاضطرارية وتكون في أضيق الحدود.

وأوضح المصدر، أن مرزوق شدد على ضرورة انتظام المسابقة لكي تنتهي في موعد مناسب، والتأجيلات لن تكون إلا للظروف الأمنية أو فيما يتعلق بمشاركات المنتخبات والأندية أفريقياً.

وصرح المصدر، بأن هناك استثناء يخص النادي الأهلي بشأن مبارياته في الدوري عندما يشارك في كأس العالم للأندية تتعلق بمدة تواجد الأهلي بالبطولة ومدى استمراره وقتها.

واختتم "الأهلي سيتم تأجيل مبارياته في الدوري وفقاً لفترة تواجده في قطر ومشواره بمونديال الأندية، سنحاول أن لا يكون الدوري مضغوطاً بالشكل الكبير لكن يجب أن ننتهي في وقت جيد".