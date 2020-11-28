بالمواعيد والمنافسين.. تعرف على تفاصيل مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني:

يعود الأهلي مرة أخرى للمشاركة في كأس العالم للأندية بعد تتويجه بنهائي دوري أبطال أفريقيا، يوم أمس الجمعة، على حساب الزمالك بهدفين مقابل هدف.

وتُقام بطولة كأس العالم للأندية، هذه المرة خلال الفترة من 1 حتى 11 من شهر فبراير بسبب أزمة فيروس كورونا ولكن لم تُعلن القرعة حتى الآن ولكن تأكدت مشاركة بايرن ميونيخ باعتباره بطل أوروبا في نسخة 2019-2020 من دوري الأبطال وفريق أوكلاند سيتي الذي يمثل أوقيانوسيا رغم أن البطولة لم تكتمل بشكل رسمي لكن اتخذ قرار في 19 نوفمبر أن يتأهل الفريق إلى كأس العالم كونه الأفضل تصنيفًا في دور المجموعات.

ويُشارك في النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية بجانب الأهلي، الدحيل القطري الحاصل على لقب الدوري القطري، باعتباره ممثل البلد المضيف فيما لم يُحدد بطل آسيا وكونكاكاف حتى الآن.

ومن المقرر أن يستهل الأهلي مشواره بالبطولة بداية من الدور الثاني في البطولة بجانب بطل آسيا الذي لم يحدد بعد، وكونكاكاف.