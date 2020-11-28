إبراهيم حسن: الأهلي حقق 5 بطولات بعد فوزه في نهائي القرن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد إبراهيم حسن مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري، أن النادي الأهلي توج بخمسة بطولات عقب فوزه على غريمه التقليدي الزمالك في نهائي القرن بدوري أبطال أفريقيا.

وتوج النادي الأهلي بالبطولة التاسعة في تاريخه بلقب دوري أبطال أفريقيا، بعدما هزم غريمه التقليدي الزمالك، بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة النهائية التي أُقيمت مساء أمس الجمعة، على ملعب استاد القاهرة الدولي.

وقال إبراهيم حسن في تصريحات لقناة "اون تايم سبورتس": تحدثنا عن بعض النقاط خلال الاجتماع الذي نظمه اتحاد الكرة اليوم، وتحدثنا عن بعض المشكلات التي واجهناها خلال الدوريات الماضية، وقلت بعض النقاط والمشكلات".

وأضاف: "من هذه المشكلات موضوع اللاعبين المعارين ومنع لعبهم أمام أنديتهم واتخذنا قرار بإلغاء هذا البند، والنظام الطبي والبروتوكول الخاص بفيروس كورونا وموضوع الملاعب أن من حق الأندية أن تلعب على ملاعبها ووضع توقيتات موحدة للمباريات، وأتمنى أن يكون هناك مساواة بين جميع الأندية".

وقال إبراهيم حسن عن نهائي القرن بين الأهلي والزمالك: "مباراة النهائي بين الاهلي والزمالك كانت منظمة وكان هناك احترام ولم يكن هناك تعمد للإيذاء والزمالك قدم مباراة جيدة وسيستطيع المنافسة خلال الفترة المقبلة".

واختتم مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري: "الأهلي فاز بخمسة بطولات بعد فوزه على الزمالك بدوري الأبطال، حيث أنه فاز بمباراة ديربي ولقب دوري الأبطال والتأهل لمونديال الأندية ولعب السوبر الأفريقي، وأول نهائي مصري لدوري الأبطال".