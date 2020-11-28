وزيرًا الرياضة والسياحة يشهدان مباراة استعراضية في رياضة البولو

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار ،اليوم السبت، مباراة استعراضية في رياضة البولو نظمتها سفارة الارجنتين بمنطقة الحزام الأخضر بأكتوبر.
جمعت المباراة مجموعة من اللاعبين من مصر والأرجنتين بحضور السفير إدواردو فاريلاسفير الأرجنتين بالقاهرة، والمهندس كريم لوزا عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للبولو، ومجموعة من أبناء الجالية الأرجنتينية المقيمة بالقاهرة.
وأشاد وزير الشباب والرياضة بعمق العلاقات القائمة مع الأرجنتين في مختلف
وأشار الوزير إلى التنسيق مع اتحاد البولو للمضى قدما في تنفيذ خطة الاتحاد وبرامجه الهادفة إلى نشر رياضة البولو التي تعد من أحد أقدم الرياضات المعروفة على مستوى العالم.
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