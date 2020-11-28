وزيرًا الرياضة والسياحة يشهدان مباراة استعراضية في رياضة البولو

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار ،اليوم السبت، مباراة استعراضية في رياضة البولو نظمتها سفارة الارجنتين بمنطقة الحزام الأخضر بأكتوبر.

جمعت المباراة مجموعة من اللاعبين من مصر والأرجنتين بحضور السفير إدواردو فاريلا

سفير الأرجنتين بالقاهرة، والمهندس كريم لوزا عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للبولو، ومجموعة من أبناء الجالية الأرجنتينية المقيمة بالقاهرة.

وأشاد وزير الشباب والرياضة بعمق العلاقات القائمة مع الأرجنتين في مختلف

المجالات، والحرص على تبادل الخبرات وإقامة مشروعات وبرامج مشتركة على المستويين الشبابى والرياضي خلال الفترة المقبلة في إطار تعزيز التعاون الثنائي.

وأشار الوزير إلى التنسيق مع اتحاد البولو للمضى قدما في تنفيذ خطة الاتحاد وبرامجه الهادفة إلى نشر رياضة البولو التي تعد من أحد أقدم الرياضات المعروفة على مستوى العالم.