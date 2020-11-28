مشاهدة مباراة الهلال والنصر بث مباشر yalla shoot 7sry رابط موقع يلا شوت الأصلي الهلال ضد النصر السعودي تابع لايف

عشاق الكرة السعودية والعربية على موعد اليوم مع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين لموسم 2019/202 والذي سيقام بملعب الملك فهد الدولي بالرياض بين الهلال والنصر.

موعد مباراة الهلال والنصر

وستنطلق المباراة في تمام الساعة 19:45 بتوقيت مكة المكرمة- 18:45 بتوقيت القاهرة – 20:45 بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر

KSA sports HD1 بتعليق فهد العتيبي

KSA sports HD 4 بتعليق عبد الله الحربي

أبو ظبي الرياضية 1 بتعليق فارس عوض

أبو ظبي الرياضة 2 بتعليق عصام عبده

الشارقة الرياضية بتعليق عبد الحميد الجسمي

دبي الرياضية بتعليق عبد الله السعدي

عُمان الرياضة بتعليق عبد الله

الكعبي.

on time sports HD 1 بتعليق بلال علام

وتأتي المباراة بعد أيام قليلة من فوز الهلال على النصر بثنائية نظيفة ضمن مباريات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الفريقين تقابلا من قبل 4 مرات ف إطار بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين وكانت النتائج كالتالي:

عام 1981 فوز النصر علي الهلال بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.

عام 1987 فوز النصر علي الهلال بنتيجة هدف دون رد.

سنة 1988 فوز الهلال علي النصر بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد.

سنة 2015 فوز الهلال علي النصر بركلات الترجيح 7-6 بعد أنتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1.