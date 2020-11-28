عمرو مصيلحي : نجحنا في ضربة البداية بقوة ولن نتنازل عن الصدارة

ابدى عمرو مصيلحي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة السلة ورئيس لجنة المنتخبات القومية عن أرتياحة للمستوي الذي قدمه منتخبنا الوطني وتحقيق الفوز علي منتخب أوغندا في أفتتاح بطولة تصفيات المنطقة الخامسة المؤهلة لبطولة أفريقيا لكرة السلة "رجال" والتى يشرف بادارتها خلال الفترة من 27 إلى 29 نوفمبر الجاري علي صالة دكتور كمال شلبي بنادي الاتحاد السكندرى .

وقال " مصيلحي " واجهنا منتخب أوغندا المتميز الذي يضم مجموعة مميزة من اللاعبين المحترفين بعدد من الدوريات

الأوروبية وظهور منتخب مصر بمستوي فني عالي خاصة في النصف الثاني من المباراة أوضح المجهود الذي بذله الجهاز الفني بقيادة كابتن أحمد مرعى رغم الظروف الصعبه بسبب انتشار فيروس كورونا " .

واضاف رئيس لجنة المنتخبات بان منتخب مصر يخوض مباريات البطوله بمعنويات عاليه ويتطلع لصدارة المجموعة رغم إلغاء معسكر صربيا الذي كان مقرر له بداية الشهر الجاري فضلا عن عدم خوض

أي مباريات وديه اثر بشكل كبير علي أستعدادات المنتخب .

وكشف عمرو مصيلحي عن أشادة مسؤولي الاتحاد الافريقي لكرة السلة بتنظيم البطوله وتطبيق الاجراءات الاحترازية ، مشيرا إلى أن اتحاد السله برئاسة مجدي أبو فريخة سهل جميع الامكانيات لخروج البطوله بشكل يليق باسم ومكانة مصر علي مستوي أفريقيا.

وكان المنتخب المصري حقق الفوز فى افتتاحية البطولة على منتخب أوغندا بنتيجة ٩٦ / ٧٧ وبهذه النتيجة احتل المنتخب مصر المركز الأول برصيد نقطتين وجاء منتخب الرأس الأخضر فى المركز الثانى برصيد نقطتين بينما جاء المنتخبين المغربي والأوغندى فى المركزين الثالث والرابع على التوالى برصيد نقطة واحدة لكلا منهما.