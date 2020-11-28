محمد صلاح يخرج "مستاءً" من تبديله بـ ماني خلال مباراة ليفربول وبرايتون

قام يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، بإخراج محمد صلاح نجم الريدز، خلال اللقاء الجاري حاليًا، أمام برايتون، ضمن الجولة الـعاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، "البريميرليج".

فضل كلوب ، خروج محمد صلاح مبكرًا في

الدقيقة 63، بعد دقائق من صناعته للهدف الأول الذي سجله جوتا، ودخول ساديو ماني بدلًا منه.

كان صلاح عندما علم بخروجه، أبدى استغرابه للخروج بشكل

مبكر، من اللقاء، مبديًا تعجبه لذلك القرار

سجل مو صلاح هدفًا لليفربول في الدقيقة 35، قبل أن يتم إلغاءه بداعي التسلل بعد اللجوء لتقنية الفيديو "فار".

جاء تشكيل ليفربول للمباراة:

حراسة المرمى: أليسون.

الدفاع: روبرتسون، فيليبس، فابينيو، نيكو ويليامز.

الوسط: ميلنر، مينامينو، فينالدوم.

الهجوم: جوتا، فيرمينو، محمد صلاح.