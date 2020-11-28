جوتا يواصل التألق ويسجل أول أهداف ليفربول أمام برايتون بصناعة صلاح

تقدم ليفربول على برايتون بالهدف الأول خلال المباراة الجارية حاليًا بينهما، ضمن منافسات الجولة الـعاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، "البريميرليج".

سجل جوتا هدف ليفربول الأول في الدقيقة

61، من صناعة محمد صلاح، حيث مرر صلاح الكرة ، للنجم البرتغالي، الذي توغل على حدود منطقةالجزاء، وسدد الكرة داخل الشباك.

جاء تشكيل ليفربول للمباراة:

حراسة المرمى: أليسون.

الدفاع: روبرتسون، فيليبس، فابينيو، نيكو ويليامز.

الوسط: ميلنر، مينامينو، فينالدوم.

الهجوم: جوتا، فيرمينو، محمد صلاح.