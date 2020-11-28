الشباب والرياضة تعلن صعود وزارات المالية والثقافة والنقل والتموين لنصف نهائي دوري الوزارات

أعلنت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للتنمية الرياضية و بالتعاون مع الاتحاد الرياضي العام للعاملين بالدولة ، صعود وزارات المالية والثقافة والنقل والتموين لنصف نهائي دوري الوزارات الأول ، بالمركز الأوليمبي بالمعادى ، تحت شعار " مصر أولا .. لا للتعصب " ، والذي يقام تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء .
وشهدت مواجهات دور الثمانية اليوم ؛ تفوق وزارة المالية وصعودها لنصف نهائي الدوري علي حساب الأوقاف بنتيجة أربعة لثلاثة ( ضربات الجزاء الترجيحية ) ، والمباراة الثانية شهدت مفاجأة من العيارالثقيل بفوز وزارة الثقافة علي وزارة الدفاع بهدفين نظيفين .
وبهدفين نظيفين فازت وزارة النقل علي وزارة الإتصالات ، والمباراة الأخيرة في منافسات دور الثمانية شهدت سجالا قوياً أنتهي بفوز وزارة التموين علي وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية بثلاثة أهداف لهدفين ( ضربات الجزاء الترجيحية ) .
يذكر أنه صعد عن المجموعة الأولي وزارات الأوقاف برصيد ١٢ نقطة والإتصالات برصيد ١١ نقطة ، تلاهم بالمجموعة نفسها وزارات الزراعة والتنمية المحلية والتعاون
فيما صعدا عن المجموعة الثالثة وزارات النقل برصيد 15 نقطة والمالية برصيد 10 نقاط ، تلاهم ووزارات التجارة والصناعة والصحة والتعليم العالي والمجالس النيابية ، وعن الرابعة شهدت صعود وزارات الإسكان برصيد 15 نقطة والثقافة برصيد 12 نقطة ، تلاهم وزارات الإنتاج الحربي والخارجية والتربية والتعليم وقطاع الأعمال العام .
وتقام مواجهات نصف النهائي غدا الأحد الموافق 29 نوفمبر ، المباراة الأولي بين وزارة المالية ووزارة الثقافة ، والمباراة الثانية بين وزارة النقل ووزارة التموين .
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