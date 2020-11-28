نجح الأهلي المصري في التتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه بعدما فاز على الزمالك في النهائي بهدفين مقابل هدف، وسيلعب مباراة السوبر الإفريقي ضد فريق نهضة بركان المغربي المتوج بكأس الكونفدرالية الإفريقية.
تُقام مباراة الأهلي ونهضة بركان في السوبر الإفريقي، يوم 10 من شهر ديسمبر المقبل، على ستاد القاهرة.
اقرأ أيضا: أبو ريدة مهنئًا الأهلي بدوري أبطال أفريقيا: تحيا مصر
وتقدم إليكم "بوابة الوفد" كل ما تريد معرفته عن كأسالسوبر الإفريقي.
وكأس السوبر الأفريقي هي بطولة ينظمها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم وبدأت هذهِ البطولة عام 1993. وهي عبارة عن مباراة تُقام كل عام بين النادي الفائز بدوري أبطال أفريقيا والنادي الفائز بكأس أفريقيا للأندية الفائزة بالكؤوس إلى عام 2004 ثم أصبحت منذ عام 2005 بين النادي الفائز بدوري أبطال أفريقيا والنادي الفائز بكأس الكونفيدرالية الأفريقية
وهي عادة تقام في شهر يناير أو فبراير من كل عام قبل بداية الموسم الجديد لبطولتي الأندية الأفريقية وغالباً ما تكون على ملعب بطل دوري الأبطال إلا أنها اقيمت في ملاعب محايدة أكثر من مرة.
الفرق الأكثر تتويجًا بالبطولة
1- الأهلي الأكثر تتويجًا بكأس السوبر الإفريقي برصيد 6 بطولات
2- الزمالك في المركز الثاني برصيد 4 بطولات
3- تي بي مازيمبي برصيد 3 بطولات
4- النجم الساحلي التونسي ببطولتين
5- الرجاء البيضاوي المغربي ببطولتين.
جوائز البطولة
الفائز (المركز الأول) يحصل على 100,000 دولار أمريكي
الوصيف (المركز الثاني) يحصل على 75,000 دولار أمريكي
كانت هذه تفاصيل خبر أبرز المعلومات عن كأس السوبر الإفريقي قبل مباراة الأهلي ونهضة بركان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.