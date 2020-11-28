أبرز المعلومات عن كأس السوبر الإفريقي قبل مباراة الأهلي ونهضة بركان

نجح الأهلي المصري في التتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه بعدما فاز على الزمالك في النهائي بهدفين مقابل هدف، وسيلعب مباراة السوبر الإفريقي ضد فريق نهضة بركان المغربي المتوج بكأس الكونفدرالية الإفريقية.

تُقام مباراة الأهلي ونهضة بركان في السوبر الإفريقي، يوم 10 من شهر ديسمبر المقبل، على ستاد القاهرة.

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السوبر الإفريقي.

وكأس السوبر الأفريقي هي بطولة ينظمها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم وبدأت هذهِ البطولة عام 1993. وهي عبارة عن مباراة تُقام كل عام بين النادي الفائز بدوري أبطال أفريقيا والنادي الفائز بكأس أفريقيا للأندية الفائزة بالكؤوس إلى عام 2004 ثم أصبحت منذ عام 2005 بين النادي الفائز بدوري أبطال أفريقيا والنادي الفائز بكأس الكونفيدرالية الأفريقية

لتحديد بطل أبطال القارة لكل عام.

وهي عادة تقام في شهر يناير أو فبراير من كل عام قبل بداية الموسم الجديد لبطولتي الأندية الأفريقية وغالباً ما تكون على ملعب بطل دوري الأبطال إلا أنها اقيمت في ملاعب محايدة أكثر من مرة.

الفرق الأكثر تتويجًا بالبطولة

1- الأهلي الأكثر تتويجًا بكأس السوبر الإفريقي برصيد 6 بطولات

2- الزمالك في المركز الثاني برصيد 4 بطولات

3- تي بي مازيمبي برصيد 3 بطولات

4- النجم الساحلي التونسي ببطولتين

5- الرجاء البيضاوي المغربي ببطولتين.

جوائز البطولة

الفائز (المركز الأول) يحصل على 100,000 دولار أمريكي

الوصيف (المركز الثاني) يحصل على 75,000 دولار أمريكي