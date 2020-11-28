فيديو أهداف مباراة ليفربول وبرايتون في الدوري الانجليزي “رابط كورة اونلاين”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بالاشتراك مع كورة اونلاين رابط بث مباشر لمباراة ليفربول وبرايتون في الدوري الانجليزي الممتاز، ضمن مباريات اليوم السبت في الجولة 10 التي أفتتحت ليلة أمس الجمعة بلقاء جميع كريستال بالاس ونيوكاسل يونايتد على ملعب الأول سيلهورست بارك في لندن.
يحل ليفربول ضيفًا على برايتون هوف البيون في ملعب أميكس، في تمام الساعة 12:30 بتوقيت جرينيتش، 14:30 بتوقيت مصر ، 15:30 بتوقيت السعودية، بإدارة الحكم “أتويل”.
ويدخل ليفربول هذا اللقاء بعدد من التغييرات على التشكيل الأساسي، تمامًا مثلما حدث في مباراة الجولة الرابعة بدور مجموعات دوري أبطال أوروبا نهاية الأسبوع الماضي، عندما لعب خسر من أتالانتا الإيطالي بهدفين دون رد على ملعب آنفيلد روود.
ويقود خط الهجوم النجم المصري محمد صلاح بعد تعافيه من فيروس كورونا المستجد، وخلفه الثلاثي مينامينو وفيرمينو وجوتا.
ويحتل ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 20 نقطة، متخلفًا عن توتنهام هوتسبير بفارق الأهداف.
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