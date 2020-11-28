بث مباشر | مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون في الدوري الانجليزي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة ليفربول وبرايتون في الدوري الانجليزي الممتاز، ضمن مباريات اليوم السبت في الجولة 10 التي أفتتحت ليلة أمس الجمعة بلقاء جميع كريستال بالاس ونيوكاسل يونايتد على ملعب الأول سيلهورست بارك في لندن.
يحل ليفربول ضيفًا على برايتون هوف البيون في ملعب أميكس، في تمام الساعة 12:30 بتوقيت جرينيتش، 14:30 بتوقيت مصر ، 15:30 بتوقيت السعودية، بإدارة الحكم “أتويل”.
ويدخل ليفربول هذا اللقاء بعدد من التغييرات على التشكيل الأساسي، تمامًا مثلما حدث في مباراة الجولة الرابعة بدور مجموعات دوري أبطال أوروبا نهاية الأسبوع الماضي، عندما لعب خسر من أتالانتا الإيطالي بهدفين دون رد على ملعب آنفيلد روود.
ويقود خط الهجوم النجم المصري محمد صلاح بعد تعافيه من فيروس كورونا المستجد، وخلفه الثلاثي مينامينو وفيرمينو وجوتا.
ويحتل ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 20 نقطة، متخلفًا عن توتنهام هوتسبير بفارق الأهداف.
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ليفربول 1-0 برايتون
ملعب أميكس (مدينة برايتون)
الدوري الانجليزي الممتاز (الجولة 10)
جارية الآن
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- تشكيلة برايتون اليوم: ريان – دونك – وايتي – ويبستير – مارش – جروس – بيسوما – فيلتمان – موباي – كونولي – داني ويلبيك.
- تشكيلة ليفربول اليوم: أليسون بيكر – فيليبس – فابينيو – ويليامز – روبرتسون – ميلنر – فينالدوم – مينامينو – جوتا – فيرمينو – محمد صلاح.
- أصحبكم على مدار الـ 90 دقيقة القادمة “محمود ماهر” من مركز البث المباشر بموقع الخليج 365
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الشوط الأول
- 1″ صافرة بداية اللقاء..
- 3″ أوووووووه…فرصة مُبكرة تضيع من ليفربول .. محمد صلاح يحصل على كرة عرضية يفشل في استغلالها..
- 6″ ???? محمد صلاح يرسل تمريرة جميلة داخل منطقة جزاء برايتون لكن الدفاع يتعامل معها بشكل رائع..
- 7″ ???? أووووووه..تمريرة طولية متقنة ومذهلة من آندرو روبرتسون تسلمها محمد صلاح على حدود منطقة الجزاء، لكنه فشل في التغلب على خصمه وسقط لتضيع الفرصة..
- 10″ ???? بوووووووووووووم..آرون كونولي يطلق تصويبة قوية داخل منطقة جزاء ليفربول، لكنها تذهب جوار القائم الأيسر لأليسون بيكر.. كادت تكون الهدف الأول..
- 12″ ???? ستوارت أتويل يحتسب ركلة حرة مباشرة ضد مدافع ليفربول ناثانيل فيلبس من مسافة قريبة جدًا..
- 15″ ???? أليسون بيكر يمارس هوايته المفضلة في صناعة الألعاب، بارسال تمريرة طولية جميلة نحو محمد صلاح، لكن النجم المصري فشل في تسلمها بشكل صحيح ، ليضيع الانفراد..
- 18″ مباراة سريعة وقوية منذ الدقيقة الأولى، واللعب سجال بين الطرفين.
- 20″ ???? أووووووووووووووووه…نيكو ويليامز يرتكب خطأ فادح داخل منطقة الجزاء ليتسبب في ركلة جزاء لصالح برايتون..
- 20″ نيل موباي على التنفيذ ..
- 21″ ❌ ضااااااااااعت…نيل موباي يسدد الكرة بجوار القائم الأيسر لاليسون بيكر..
- 22″ ???? فرصة الهدف الافتتاحي تضيع على أصحاب الضيافة بشكل غريب..
- 22″ ???? نيل موباي يطلب تدخل الفريق الطبي لعلاجه قبل أن يغادر أرض الملعب لتلقي الاسعافات.
- 24″ ???? أوووووووووووووووه..فرصة جديدة تضيع على برايتون من آرون كونولي..حصل على تمريرة مذهلة وضعته وجهًا لوجه مع الحارس بيكر، لكنه فشل في التغلب على الحارس البرازيلي الذي أمسك بالكرة بسهولة..
- 26″ ???? تغيير لمدرب برايتون جراهام بوتير بسحب نيل موباي بسبب الإصابة، ليدفع باللاعب لياندرو تروسارد.
- 34″ ⚽️ جوووووووووووووووووووول…محمد صلاح يسجل الهدف الأول لليفربول على عكس سير المباراة!
- 35″ ???? ✅ تقنية الفار تلغي الهدف .. تسلل ضد صلاح!
- 45″ نهاية الشوط الأول بالتعادل 0-0.
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الشوط الثاني
- يورجن كلوب ينوي إجراء تعديل على خط الوسط المسلوب تمامًا من لاعبي ليفربول خلال الشوط الأول..
- كلوب يحضر لاشراك جوردان هندرسون في خط الوسط.. سنرى.
- 45″ ???? بالفعل تغيير بنزول جوردان هندرسون بدلاً من ويليامز..بهذا الشكل سيعود ميلنر للعب دور الظهير
- 45″ ???? صافرة بداية الشوط الثاني
- 50″ مرور خمس دقائق من الشوط الثاني..ليفربول مسيطر بشكل واضح، لكن توجد صعبات حقيقية لايصال الكرة نحو محمد صلاح
- 60″ ⚽️ جوووووووووووووووووووووووووووول…جوتا يسجل هدف التقدم لليفربول بتسديدة أرضية جميلة بعد توغل من عمق دفاع برايتون..
- 60″ ???? تمريرات سريعة بين لاعبي ليفربول في الجهة اليسرى تنتهي بتمريرة من محمد صلاح إلى جوتا في العمق الدفاعي..ليتوغل جوتا ويسدد بالقدم اليمنى على أقصى يمين الحارس.
- 63″ ???? تغيير في برايتون بنزول لاعب ليفربول السابق “آدم لالانا” بدلاً من كونولي.
- 64″ ???? تغيير جديد في صفوف ليفربول بنزول ساديو ماني بدلاً من محمد صلاح ..
- 64″ محمد صلاح غاضب من كلوب، ظهرت عليه علامات الرفض..
- 65″ الكاميرا تلاحق محمد صلاح بعد خروجه وجلوسه في المدرجات.
- 70″ ???? سوء حظ غير عادي لصانع الألعاب الدولي الانجليزي السابق آدم لالانا بتعرضه لإصابة ستجبره على مغادرة الملعب..
- 71″ ???? خروج آدم لالانا بسبب الإصابة ونزول اللاعب الإيراني علي رضا جهانبخش.
- 84″ جووووووووووووووووووووووووووووول…ماني يسجل الهدف الثاني لليفربول برأسية جميلة..
- 84″ آندرو روبرتسون ينفذ الركلة الحرة المباشرة التي جاء منها الهدف..
- 85″ الحكم يلغي الهدف بداعي تسلل ساديو ماني لحظة خروج الكرة من قدم روبرتسون..
- 85″ النتيجة لا تزال 1-0 لليفربول
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