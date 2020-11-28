«كاف» يدرس معاقبة كاسونجو وبادجي بعد أحداث نهائي إفريقيا

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يدرس مسئوولو الإتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» معاقبة كابونجو كاسونجو مهاجم الزمالك وأليو بادجي مهاجم الاهلي بسبب الأحداث التي شهدتها مواجهة نهائي الإفريقي بعد إنتهاء المباراة بين الاهلي والزمالك التي فاز بها الفريق الاحمر وتوج ببطولة دوري الابطال. وفاز الأهلي على الزمالك أمس السبت، بنتيجة 2-1 في مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا على ملعب ستاد القاهرة، ليتوج المارد الأحمر بالبطولة التاسعة في تاريخه. الوضع في مصر

اصابات 114,475

تعافي 102,268

وفيات 6,596

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