شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيري وداودا يقودان المقاولون امام اتارا سولار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن عماد النحاس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب عن تشكيل الفريق في مبارته اليوم السبت أمام فريق أرتا سولار الجيبوتي، التي تقام على ملعب الحاج على حسن جوليد بالعاصمة الجيبوتية ضمن منافسات الدور التمهيدي في مأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي: محمود أبوالسعود، أمير عابد، فادي نجاح، فاروق نور الدين، حسن الشامي، محمد مجلي، أحمد الشيمي، محمود عصام، إبراهيم صلاح وأحمد فتوحي «داودا»، وسيف الجزيري.

ويتواجد على مقعد البدلاء كل من حسن شاهين، يوسف الجوهري، أحمد مصطفى، عبدالله ياسين، عبدالرحمن خالد «جبنة»، وسيم بن يحي، يوسف حسن.

ويقود المباراة تحكيميا طاقم اثيوبي مكون من ليما نيجيسي، ويعاونه تيميسين صامويل أتانجو وإيبيكال اليمايهو ديسالين، وحكم رابع بيروك كاساوين.